"تعليم القليوبية" تستعد لامتحانات الثانوية العامة والفنية

"تعليم القليوبية" تستعد لامتحانات الثانوية العامة والفنيةالإثنين، 30 أبريل 2018 04:19 م
طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
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أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، ضرورة البدء الفوري في تجهيزات واستعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية والتأكد من تجهز اللجان ومراكز توزيع الأسئلة واستراحات المراقبين.
جاء ذلك خلال اجتماع عجلان مع مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري عموم الديوان، بحضور عاطف سلامة، وكيل المديرية وجميع القيادات التعليمية بالمديرية، لمناقشة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية بمختلف التخصصات.
وشدد عجلان على ضرورة الاهتمام بالاستراحات ولجان الامتحانات لتوفير جميع سبل الراحة للطلاب والطالبات مشيرًا إلى أهمية وضرورة وضع نتيجة جميع صفوف النقل في مكان واضح وظاهر للجميع في جميع المدارس، وتفعيل جميع القرارات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات.
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