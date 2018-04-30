" تعليم الغربية " تحصد المركز الثانى لأفضل منتجات المجال الصناعى لعام 2018







الغربية - محمد طارق

حصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، على المركز الثانى علي مستوى الجمهورية، في مسابقة الجمهورية لأفضل منتجات المجال الصناعي لعام 2018 ، وتسلم موجه عام المجال الصناعي درع المركز الثانى للقطاع على مستوى الجمهورية.

وقدم الشناوي عايد وكيل الوزارة التهنئة لموجه عام المجال الصناعي على مستوى المديرية، بحضور وكيل المديرية، على الإنجاز الجديد الذي تحقق لهذا العام، متمنياً دوام التقدم والرقي وتحقيق أرقى وأفضل المراكز.