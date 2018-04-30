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الإثنين، 30 أبريل 2018 02:57 م
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تعرف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتكلفة 2.94 مليار جنيه

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:17 م
تعرف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتكلفة 2.94 مليار جنيه إنشاء وتطوير لعدد من المشروعات


قنا – هند المغربى
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شهدت محافظة قنا خلال الفترة الماضية عمليات إنشاء وتطوير لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في هذا القطاع.. تعرف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 2.094 مليار بمختلف مراكز محافظة قنا.

 

- أولا فى قطاع مياه الشرب بتكلفة 435 مليون جنيه

 

1.   محطة مياه شرب بقرية النجمة والحمران بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا

2.   إعادة تأهيل محطة مياه قنا بالصالحية بمركز قنا

3.   إعادة تأهيل محطة مياه نجع حمادى بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا

4.   محطة مياه مركز الوقف

5.   محطة مياه الحراجية بمركز قوص جنوب محافظة قنا

 

- ثانيا قطاع الصرف الصحى بتكلفة مليار و659 مليون جنيه

 

1.   مشروع صرف صحى فرشوط والغابة الشجرية مركز فرشوط شمال محافظة قنا

2.   مشروع الصرف الصحى بمدينة دشنا شمال محافظة قنا

3.   توسعات محطة صرف صحى بمدينة قنا

4.   مشروع صرف صحى نقادة

5.   مشروع صرف صحى مدينة قفط

6.   تنفيذ مشروع حماية البيئة لخدمة 22 قرية بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى وذلك لإزالة آثار ارتفاع المياه الجوفية الناتجة عن إنشاء قناطر نجع حمادى بالتعاون مع وزارة الرى وبنك التعمير الآلمانىKFW   بتكلفة 135 مليون جنيه.


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