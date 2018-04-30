تعرف على قوة وسرعة العاصفة الترابية بالأقصر

تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إخطارًا من هيئة الأرصاد الجوية يفيد بأن سرعة الرياح فى المحافظة بلغت 20 عقدة واتجاه الرياح تميل إلى شمالية غربية ـ الرؤية أفقية 500 متر، والظاهرة الجوية المصاحبة للرياح رمال مثارة والضغط يمل إلى الثبات عبارة عن 1006 هيكتوبسكال، وناشدت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، المواطنين باتباع إجراءات السلامة والنصائح والإرشادات الواجب اتباعها أثناء حدوث العاصفة الترابية والتقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة، ومن أبرزها البقاء في المنزل في هذه الفترة وعدم اصطفاف السيارات أسفل الأشجار وبجوار اللافتات قدر الإمكان، وعدم اصطحاب الأطفال خارج المنزل وارتداء الكمامات.

وأكدت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، أنها تلقت عدد من البلاغات، أثناء حدوث العاصفة الترابية والتقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة، وشملت فى الساعة 4:00 م، تم تلقى بلاغ من مركز ومدينة أرمنت بحدوث حريق فى مزرعة دواجن بالرزيقات، وتم انتقال قوات الحماية المدينة على الفور، والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر، وفى الساعة 4:25 م، تم تلقى بلاغا بوقوع حريق فى منزل بنجع حضور بالرزيقات قبلى مركز ومدينة أرمنت، وانتقلت قوات الحماية المدينة على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر، وفى الساعة 4:25 م، وتم تلقى بلاغا بوقوع حريق فى منزل بعزبة الغرز بقرية السلام مركز ومدينة أرمنت وانتقلت قوات الحماية المدينة على الفور، وسيطرت على الحريق دون وقوع خسائر، وفى الساعة 4:30 م، تم تلقى بلاغا بوقوع حريق فى كمية من الحشائش على الطريق السريع بناحية الدير مركز ومدينة إسنا وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر.

كما تم تلقى بلاغ بوقوع حريق فى كرم للنخيل بنجع البركة بقرية القبلى قامولا مركز ومدينة القرنة، وتم انتقال قوات الحماية المدينة على الفور والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر، كما تم تلقى بلاغا بسقوط شجرة على الطريق الغربى بنجع الفارسية مركز ومدينة إسنا، وتم رفعها من الطريق، وناشدت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، باتباع إجراءات السلامة والنصائح والإرشادات الواجب إتباعها أثناء حدوث العاصفة الترابية والتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وقالت رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر المصري والتدخل أثناء الكوارث فى الأقصر الدكتورة عفاف عبد الباسط، أنه يجب على مرضى القلب والضغط والحساسية الصدرية والرمد البقاء بالمنزل فى هذه الفترة مع الاحتفاظ بالأدوية، وأنه على من يصاب بأى حالات اختناق أو ربو أن يبلغ الإسعاف على الرقم 123 للتحويل إلى مستشفيات الإحالة " إسنا، أرمنت، الأقصر الدولى، الأقصر العام، وأوضحت عبد الباسط، أن هناك عدد من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها فى مثل هذه الظروف الجوية مثل عدم اصطفاف السيارات أسفل الأشجار وبجوار اللافتات قدر الإمكان، وعدم اصطحاب الأطفال خارج المنزل وارتداء الكمامات.

وبالنسبة للمنازل، أوضحت أنه يجب غلف جميع النوافذ مع وضع قطعة قماش مبلل لسد أي منافذ لدخول الهواء، والتأكيد على تثبيت أطباق "الدش" الخاصة، وغلق ورفع جميع "التندات"، وغلق أبواب العمارت بصفة دائمة، والاحتفاظ بوجود مياه باستمرار خاصة في حال انقطاع المياه.