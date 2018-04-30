تعرف على تاريخ ومولد ودورة الإمام أبو الحجاج الأقصرى السنوية × 15 معلومة







الأقصر – أحمد مرعى

تحتفل محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، بدورة مولد أبو الحجاج الأقصرى والتى تجوب أنحاء شوارع مدينة الأقصر، فى كرنفال احتفالى صوفى مميز يتم بصورة سنوية، احتفالاً بمولد القطب الصوفى أبو الحجاج الأقصرى، حيث يتوافد الآلاف من أبناء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد لحضور الاحتفالات السنوية.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء تاريخ الإمام أبو الحجاج الأقصرى وأبرز مظاهر احتفالات المولد ودورة القطب الصوفى الكبير:-

1. أبو الحجاج الأقصر هو "يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن عيسى الزاهد" ولد ببغداد أوائل القرن السادس الهجرى وتوفى بالأقصر سنة 642 هـ، ويرجع نسبه إلى الإمام الحسين بن علي.

2ـ ولد فى أوائل القرن السادس الهجرى ببغداد فى عهد الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله لأسرة كريمة ميسورة الحال عرفت بالتقوى والصلاح.

3ـ كان والده صاحب منصب كبير فى الدولة العباسية، وينتهى نسبه إلى إسماعيل أبى الفراء بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب.

4. أشرف أبو الحجاج الأقصرى على الديوان فى عهد أبى الفتح عماد الدين عثمان ابن الناصر صلاح الدين الأيوبى.

5. ترك العمل الرسمى وتفرغ للعلم والزهد والعبادة، وسافر إلى الإسكندرية فالتقى أعلام الصوفية فيها، خاصة اتباع الطريقتين الشاذلية والرفاعية، وتتلمذ على يد الشيخ عبدالرازق الجازولي، وأصبح أقرب تلاميذه ومريديه.

6. عاد أبوالحجاج إلى الأقصر والتقى الشيخ عبد الرحيم القنائى وأقام واستقر بالأقصر حتى وفاته في رجب سنة 642 هـ (ديسمبر 1244 م).

7. فى عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب عن عمر تخطى التسعين عاما، ودفن في ضريح داخل مسجد سمي باسمه بنى ‏فوق‏ ‏أطلال‏ ‏معبد‏ ‏الأقصر.

8. كان لأبى الحجاج مجلس علم يقصده الناس من كل مكان، وقد ترك تراثاً علمياً من أشهره منظومته الشعرية في علم التوحيد، التي تقع في 99 باباً وتتكون من 1333 بيتا من الشعر.

9. يقام مولد الإمام أبو الحجاج الأقصري في الرابع عشر من شعبان من كل عام بحضور قيادات المحافظة ومديرية الأمن والأسرة الحجاجية.

10. مولد أبو الحجاج الأقصري يشهد خروج دورة أبو الحجاج التي تجوب كافة أنحاء مدينة الأقصر في مشهد مميز.

11. المولد يتم خلاله إقامة سرادقات المديح الصوفي حتي الفجر.

12. يقوم أبناء الأقصر بعمل عزومات للضيوف بأكلات الكباب الأقصرى الشهير.

13. يتصدر المشهد بدورة أبو الحجاج سنوياً أبناء الأسرة الحجاجية وهم يرتدون الجلابيب البيضاء في مشهد مميز.

14. يشارك في الدورة سنوياً أبناء الأقصر ينشدون الأناشيد الدينية ويرتلون القرآن ويمارسون التحطيب والرقص بالعصا والرقص بالخيل وركوب الجمال التي تحمل توابيت من القماش.

15. يتم تأمين الاحتفالات بحضور قيادات رجال مديرية الأمن بصورة تليق بالأمن الأقصرى.