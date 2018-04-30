تعرف على استعدادات مرور الأقصر للتقلبات الجوية المحتملة خلال الفترة المقبلة







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الادارة العامة للمرور بمحافظة الأقصر، أنه بناء على توجيهات اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، تم نشر أكمنة متحركة على الطريق الصحراوى والزراعى ومداخل المدن والمراكز لمتابعة الحالة المرورية، وذلك فى إطار اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتغيرات المناخية التى حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة من الرياح الشديدة مع الأتربة يعقبها سقوط أمطار شديدة قد تصل إلى حد السيول.

كما ستقوم الادارة العامة للمرور، بغلق الطرق بالتنسيق مع محافظات أسوان وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد وذلك فى حالة هطول أمطار.

كما تشمل الاجراءات الاحترازية وضع مساعدات فنية "حواجز معدنية وصدادات مرورية وغيرها" عند كافة مداخل الطرق الصحراوية حيث سيتم اصدار أمر فورى بغلق الطرق فى حالة سقوط أمطار أو سيول.