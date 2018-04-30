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الإثنين، 30 أبريل 2018 10:30 ص
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بدء إجلاء المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة بريف إدلب

الإثنين، 30 أبريل 2018 09:30 ص
بدء إجلاء المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة بريف إدلب إجلاء مدنيين - أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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أفادت مصادر سورية اليوم الاثنين، ببدء دخول الحافلات إلى بلدتى كفريا والفوعة فى ريف إدلب لإخراج المحاصرين هناك بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السورى وبين المسلحين فى مخيم اليرموك جنوبى دمشق.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (روسيا اليوم ) - " إن 20 حافلة دخلت اليوم إلى بلدتى كفريا والفوعة فى ريف إدلب لتجلى نحو 1200 شخص ، بالتوازى مع دخول حوإلى 15 حافلة إلى مخيم اليرموك ويلدا جنوبى دمشق لترحيل المسلحين عنهما ".

يشار إلى أنه تم أمس الأحد، الاتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة المنتشرة فى مخيم اليرموك على خروجهم إلى إدلب مقابل تحرير المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو 5 آلاف شخص، إضافة إلى تحرير مختطفى اشتبرق على مرحلتين.

 


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