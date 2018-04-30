انقطاع الكهرباء عن مدينة إدفو بأسوان بعد سقوط أحد أبراج الضغط العالى

بسبب العاصفة الترابية..
انقطاع الكهرباء عن مدينة إدفو بأسوان بعد سقوط أحد أبراج الضغط العالىالإثنين، 30 أبريل 2018 10:29 م
عاصفه ترابية
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تعرض أحد أبراج الضغط العالى للكهرباء بقرية البصيلية قبلى بمركز إدفو إلى السقوط من جراء العاصفة التربية التى تعرضت له المحافظة مساء اليوم، الاثنين، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى مختلف نواحى القرية.
وأكد العميد أيمن رضا، رئيس مدينة إدفو بأسوان، أن أحد أبراج الضغط العالى بحاجر الجمعاوية التابع لقرية البصيلية قبلى تعرض إلى السقوط، بسبب العاصفة الترابية التى اجتاحت المحافظة.
وأضاف رئيس المدينة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الواقعة تسببت فى انقطاع التيار الكهرباء، حيث تمت مخاطبة فرق الصيانة التابعة لوزارة لإعادة إصلاح البرج الذى تعرض إلى السقوط.
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