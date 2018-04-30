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انطلاق اجتماع مجموعة الرباعية الدولية حول ليبيا بالجامعة العربية

الإثنين، 30 أبريل 2018 07:57 م
انطلاق اجتماع مجموعة الرباعية الدولية حول ليبيا بالجامعة العربية الجامعة العربية


كتب مصطفى عنبر
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بدأ منذ قليل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وبمشاركة فدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل.
 
 
وكان الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، قد صرح فى وقت سابق بأن الاجتماع يأتي في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعماً للعملية السياسية في ليبيا ومن أجل مرافقة الأشقاء الليبيين للوصول إلي اتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.
 
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجموعة ستبحث في أخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ إنعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي، كما سيستعرض المشاركون التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين اللليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.
 
 
وأضاف "عفيفي"، أن المجموعة الرباعية سوف تتفق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسئولياتها والمضي قدماً في مسار إستكمال عملية الإنتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.
 
 

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