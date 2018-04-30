انتظام عمليات الشحن والتفريغ بميناء دمياط وبوغاز عزبة البرج







دمياط عبده عبد البارى

انتظمت عمليات الشحن والتفريغ بميناء دمياط، اليوم الإثنين،رغم موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.



وقال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء يعمل بشكل كامل، موضحًا أن ارتفاع الموج، وسرعة الرياح، لم تصل إلى الحد الذي يستلزم معه غلق الميناء.



وأضاف الشيطي، في تصريح له، اليوم أنه وصل 8 سفن بضائع عامة و3 سفن حاويات،كما غادر الميناء اليوم 13 سفينة بضائع عامة وسفينتى حاويات كما تتواجد 18 سفينة بالميناء و8 سفن بالمخطاف الخارجى للميناء بانتظار عملية الدخول.





وفى سياق متصل قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج إن البوغاز يعمل بشكل طبيعى وهناك إنتظاما فى عملية خروج ودخول المراكب مشيرا الى أن حالة البحر هادئة وارتفاع الموج وسرعة الرياح مناسبان لأعمال الصيد.



