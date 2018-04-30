انتخاب وزير الدفاع الصومالى السابق رئيسا للبرلمان

انتخاب وزير الدفاع الصومالى السابق رئيسا للبرلمانالإثنين، 30 أبريل 2018 06:41 م
البرلمان الصومالى
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انتخب البرلمان الصومالى (مجلس الشعب)، اليوم الاثنين وزير الدفاع السابق محمد مرسل شيخ عبد الرحمن رئيسا له.
واستقال عبد الرحمن من منصب وزير الدفاع هذا الشهر لينافس على منصب رئيس البرلمان بعد أن استقال رئيسه السابق محمد شيخ عثمان جوارى تفاديا لاقتراع بسحب الثقة منه.
وقال عبد الولى إبراهيم مودى نائب رئيس البرلمان إن عبد الرحمن حصل على تأييد ما يزيد على نصف عدد الأعضاء الذين شاركوا فى التصويت.
وكان جوارى رئيسا للبرلمان منذ عام 2013 لكنه استقال بعد خلاف مع رئيس البلاد، وقال عبد الرحمن بعد انتخابه "أطمئن المواطنين الصوماليين بأننى سأخدم مخلصا هذا البلد بما يتوافق مع الدين ومصلحة الناس والبلد".
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