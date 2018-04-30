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"الوطن الإماراتية": يد إيران قطعت فى اليمن وسترتد تجر أذيال الهزيمة

الإثنين، 30 أبريل 2018 10:49 ص
"الوطن الإماراتية": يد إيران قطعت فى اليمن وسترتد تجر أذيال الهزيمة الرئيس الإيرانى حسن روحانى


أبوظبى (أ ش أ)
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أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الإثنين، ضرورة أن تعى إيران أن يدها فى اليمن قطعت وسترتد خائبة على أعقابها، تجر أذيال الهزيمة إلى أوكارها التى لا تعرف إلا الشر وتعمل على التوسع والهيمنة دون أى حق.

وقالت الصحيفة تحت عنوان (فلول تتبدد) "إن الضربات الساحقة التى توجهها قوات التحالف العربى وقوات الشرعية لفلول المليشيات الانقلابية فى اليمن تبدد بقايا أوهام يمكن أن يرى فيها الانقلابيون ومشغليهم فرصة قابلة لإطالة الأزمة وما ينجم عنها من مآسٍ".

وأضافت" أنه منذ مصرع صالح الصماد سقط العشرات من قيادات الإرهاب فى المليشيات العميلة لإيران فى حين كان الإفلاس المتواصل من قبل المليشيات تتم ترجمته عبر مزيد من الجرائم التى تؤكد انهيار حتى أوهامهم فى بقاء شيء من مخططهم الانقلابى وكان استهداف المستشفيات الذى لم يتوقف دليلاً على وحشية من ارتهنوا وباعوا كل ما يفترض أن يربطهم باليمن، ويواصلون فى تعد سافر محاولة استهداف السعودية".

وأشارت إلى أن الحوثيين يدركون أن مخططهم العدوانى يلقى رفضاً شعبياً كاسحا وستخيب أطماعهم ومآربهم واعتقادهم أن شريان الإمداد الإيرانى كاف لتحقيق ما عزموا عليه من غدر باليمن وشعبه وشرعيته، وأن بعد خسائرهم المجحفة تبين أن ساعة الحسم تقترب وأن الحلقة الأخيرة شارفت على نهايتها.

 


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