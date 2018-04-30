الموافقة على عودة 200 أسرة نازحة إلى محافظة ديالى العراقية







بغداد (أ ش أ)

أعلن عضو مجلس ناحية جلولاء فى محافظة ديالى ولهان الكروى، اليوم الاثنين، الموافقة على عودة أكثر من 200 أسرة نازحة إلى منازلها داخل الناحية.

وقال الكروى، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن أكثر من 200 أسرة نازحة حصلت على الموافقات الرسمية بعودتها إلى منازلها فى جلولاء والقرى المحيطة بها بعد إكمال تدقيق ملفاتها من قبل اللجان الأمنية المختصة.

وأضاف أن عملية عودة الأسر اعتمدت أسلوبا جديدا من خلال قيام رب الأسرة بالذهاب إلى مقر الشرطة فى جلولاء وتقديم مستنداته ومن ثم يصرف له حاوية خاصة بالعودة ، ليتسنى له ترتيب أموره والعودة متى شاء ، وذلك أن أغلب الأسر لديها ارتباطات كثيرة خاصة أبناءها الطلبة.

وكان آلاف الأسر النازحة عادت خلال الأشهر الماضية إلى مناطق متفرقة من محافظة ديإلى بعد إكمال تدقيق ملفاتها من قبل اللجان الأمنية المختصة.