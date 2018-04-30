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الإثنين، 30 أبريل 2018 06:43 م
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المملكة العربية السعودية تدين التفجير المزدوج فى كابول

الإثنين، 30 أبريل 2018 06:05 م
المملكة العربية السعودية تدين التفجير المزدوج فى كابول تفجيرات كابول


الرياض أ ش أ
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أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للتفجير المزدوج الذى وقع فى العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وذكر مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير المزدوج الذى وقع فى العاصمة الأفغانية كابول، معربا عن تعازيه لذوى الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، وكان تفجيران إرهابيان وقعا اليوم الاثنين، فى العاصمة الأفغانية كابول مما أسفرعن سقوط عشرات الضحايا والمصابين .

 


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