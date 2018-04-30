الكويت تشكل وفدا لبحث استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بعد أزمة الفلبين







الكويت أ ش أ

قرر مجلس الوزراء الكويتى خلال اجتماعه اليوم الاثنين، تشكيل وفدا برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح؛ لاستطلاع فرص التعاون مع بعض الدول، فى إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى أفضل الحلول لاستقدام العمالة المنزلية بالسرعة الممكنة؛ وذلك فى ضوء إعلان الرئيس الفلبينى حظر إرسال العمالة إلى الكويت.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح – فى تصريح صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، والذى عقد اليوم فى قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - إن المجلس استعرض خلال الاجتماع، توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن المتطلبات الفورية والعاجلة لحل مشكلة العمالة المنزلية؛ حيث قرر تشكيل الوفد الذى يضم فى عضويته وزارات الداخلية، والخارجية، والصحة، والتجارة والصناعة، إضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وشركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

وعلى صعيد آخر، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح – خلال الاجتماع - تداعيات تصريحات الرئيس الفلبينى بشأن حظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، خاصة العمالة المنزلية، والتأكيد على رفض الكويت التعدى على سيادتها وقوانينها.

وأشار الى أن هذا الملف أصبح فى عهدة وزارة الخارجية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، انطلاقا من الحرص على علاقات الصداقة التاريخية بين الكويت ومانيلا، والسعى المشترك إلى تعزيزها.

وكان الرئيس الفلبينى رود ريجو دوتيرتى قد أعلن أمس الأحد، حظر إرسال الفلبينيين للعمل فى الكويت بشكل كامل، ولاسيما العمالة المنزلية، وناشد الفلبينيين العاملين بالكويت باتخاذ قرارات بالعودة، بالإضافة إلى تأكيده إلغاء زيارته التى كانت مقررا بداية الشهر المقبل إلى الكويت، وكذلك عدم توقيع مذكرة لتفاهم بين البلدين بشأن العمالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الكويتية، قد أعلنت فى بيان رسمى يوم الأربعاء الماضى، أنها أبلغت السفير الفلبينى لدى الكويت، بأنه شخصا غير مرغوب به، وطلبت منه مغادرة البلاد فى مدة أقصاها أسبوع، موضحة أنها استدعت السفير الكويتى فى الفلبين للتشاور، والذى وصل بالفعل إلى الكويت يوم الخميس الماضي.