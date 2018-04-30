الكويت تستضيف بعد غد فعاليات المؤتمر العربى الثالث للمياه







الكويت (أ ش أ)

تستضيف الكويت بعد غد الأربعاء، فعاليات المؤتمر العربى الثالث للمياه، والذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالمياه فى الوطن العربي، وسرقة الاحتلال الإسرائيلى للمياه العربية.

ويبحث المؤتمر - الذى يعقد على مدى يومين تحت شعار (التكامل العربى فى إدارة الموارد المائية) - المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمن المائى فى المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 المعنية بالمياه فى الوطن العربى.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر 23 بندا، فى مقدمتها ممارسة الاحتلال الإسرائيلى سرقة المياه العربية فى الجولان السورى المحتل، وجنوب لبنان، والأراضى الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه فى فلسطين، ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية فى حوضى دجلة والفرات، والتعاون العربى فى استغلال الموارد المائية المشتركة، وتعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام المياه غير التقليدية.

وسيتم - خلال المؤتمر - مناقشة 44 ورقة عمل علمية متخصصة، تعنى بمختلف مجالات المياه، مقدمة من معظم الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية المشاركة؛ وذلك بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (اسكوا)، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.

ويشمل المؤتمر 9 جلسات رئيسية تتناول

موضوعات متعلقة بالمياه؛ حيث تتناول الجلسة الرئيسية 4 أوراق عمل رئيسية مقدمة من منظمات وهيئات دولية، منها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمجلس العربى للمياه، بينما تتناول الجلسات الأخرى موضوعات متنوعة ترتبط جميعها بالمياه، بواقع 5 ورقات عمل بكل جلسة.