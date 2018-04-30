العربية: محكمة سعودية تبدأ محاكمة أردنيين اثنين للتجسس لصالح الموساد







رويترز

قالت قناة العربية التلفزيونية الفضائية، اليوم الاثنين، إن محكمة سعودية بدأت محاكمة أردنيين اثنين متهمين بالتجسس على المملكة لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلى "الموساد".

وكتبت قناة العربية على موقعها الإلكترونى أن الاتهامات التى تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة فيها تشمل التخطيط لتنفيذ عمل إرهابى أثناء الحج قبل أربعة سنوات والتعاطف مع تنظيم داعش من خلال التواصل مع أحد مؤيدى التنظيم، ولم تقدم القناة مزيدا من التفاصيل عن القضية.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل. وتصر منذ سنوات على أن تطبيع العلاقات مشروط بانسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة منذ حرب عام 1967، ومنها الأراضى التى يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.

ومع ذلك فقد غذت زيادة التوتر بين طهران والرياض التكهنات بأن المصالح المشتركة ربما تدفع السعودية وإسرائيل للعمل معا ضد ما تعتبرانه تهديدا إيرانيا مشتركا.

وفى مؤشر على ما يبدو على شئ من تحسن العلاقات بين البلدين، وقال صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى أبريل إن للإسرائيليين الحق فى العيش بسلام على أرضهم.

وفتحت السعودية مجالها الجوى للمرة الأولى أمام رحلة تجارية إلى إسرائيل الشهر الماضى، وهو ما أشاد به مسؤول إسرائيلى ووصفه بأنه تطور تاريخى بعد جهود استمرت عامين.