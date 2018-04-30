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العراق يوقع عقدا مع الصين لبناء مصفاة للنفط على الخليج

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:09 ص
العراق يوقع عقدا مع الصين لبناء مصفاة للنفط على الخليج مصفاة نفط


رويترز
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وقع العراق عقدا مع شريكتين صينيتين هما "باور تشاينا" و"نورينكو إنترناشيونال"، لبناء مصفاة نفطية فى ميناء الفاو المطل على الخليج.

وقال مسؤول فى قطاع النفط العراقى إن "طاقة إنتاج المصفاة ستصل إلى 300 ألف برميل يوميا، وستضم مصنعا لإنتاج البتروكيماويات".

ومصفاة الفاو الواقعة جنوبى محافظة البصرة، أحد المشاريع التى يخطط لها العراق فى سعيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات النفطية.

ويعتبر العراق ثانى أكبر منتج للخام فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، وتقلصت الطاقة التكريرية للعراق عندما سيطر تنظيم "داعش" على أكبر محطة لتكرير الخام فى بيجى شمالى بغداد عام 2014.

واستعادت القوات العراقية بيجى فى عام 2015، لكن دمار كبيرا لحق بها خلال القتال.

وتعتمد حكومة بغداد حاليا على مصفاة فى منطقة الدورة ببغداد ومحطة الشعيبة فى البصرة.

 


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