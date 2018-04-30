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العاهل الأردنى: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ينهى الصراع

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:11 م
العاهل الأردنى: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ينهى الصراع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى


عمان (أ ش أ)
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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، ويشكل خطوة مهمة وأساسية باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أهمية الدور الأمريكى فى كسر حالة الجمود فى مسار العملية السلمية، وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، فى قصر الحسينية بعمان اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الذى يزور المملكة ضمن جولة له فى المنطقة، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد.

ووفقا للديوان الملكى الهاشمى، فقد ركز اللقاء على آليات تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وعدد من القضايا التى تهم البلدين، لا سيما تلك المرتبطة بمساعى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأعرب الملك عبدالله الثانى عن تهانيه لوزير الخارجية الأمريكى بتوليه مهام منصبه الجديد، مؤكدا عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين، وتقدير الأردن للدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة للعديد من البرامج التنموية، ولتمكين المملكة من التعامل مع التداعيات التى سببتها الأزمات فى المنطقة.

وتناول اللقاء عملية السلام، حيث أكد العاهل الأردنى أهمية تكثيف الجهود إقليميا ودوليا، لإيجاد آفاق سياسية للتقدم نحو حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، عبر إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين، استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطنى الفلسطينى وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الملك عبدالله الثاني، فى هذا السياق، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، ويشكل خطوة مهمة وأساسية باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أهمية الدور الأمريكى فى كسر حالة الجمود فى مسار العملية السلمية، وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.

 


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