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الصليب الأحمر: إطلاق سراح 10 موظفى إغاثة بعد خطفهم فى جنوب السودان

الإثنين، 30 أبريل 2018 03:19 م
الصليب الأحمر: إطلاق سراح 10 موظفى إغاثة بعد خطفهم فى جنوب السودان جنوب السودان - أرشيفية


رويترز
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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى بيان اليوم الاثنين إن جماعة مسلحة أطلقت سراح عشرة من موظفى الإغاثة كانت تحتجزهم فى منطقة يى جنوب غرب عاصمة جنوب السودان.

وأضافت اللجنة أن المفرج عنهم ليسوا من مسؤوليها وأنها لم تشارك فى مفاوضات إطلاق سراحهم لكن طائرة تابعة للجنة أقلتهم إلى العاصمة جوبا اليوم الاثنين.

من جانبه قال مسئول كبير فى الأمم المتحدة الجمعة الماضية إن المنظمة الدولية تشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف فى ثلاث ولايات فى جنوب السودان مضيفا أن إطلاق نار وقع قرب قاعدة لقوات حفظ السلام الليلة الماضية.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن عشرة من موظفى الإغاثة فقدوا فى ياى بولاية وسط الاستوائية، فى أحدث واقعة تتعلق بموظفى الإغاثة الإنسانية فى البلد الذى تمزقه الحرب.

وقال ديفيد شيرر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الاشتباكات تصاعدت فى ولايات الوحدة وجونقلى ووسط الاستوائية.


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