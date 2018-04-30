السيطرة على حريق بمنزل مكون من طابق بقرية الرزقا بمركز أبوتشت بقنا







قنا - وائل محمد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على حريق داخل منزل بقرية الرزقا التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا دون وقوع إصابات.

وكانت البداية بتلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد سامح نسيم مدير الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون طابق، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.