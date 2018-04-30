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الإثنين، 30 أبريل 2018 12:32 ص
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السودان يؤكد التزامه بكافة القرارات الدولية بشأن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:00 ص
السودان يؤكد التزامه بكافة القرارات الدولية بشأن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية عمر البشير الرئيس السودانى


الخرطوم أ ش أ
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أكد السودان موقفه الثابت والتزامه التام بإنفاذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولى، بشأن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان صحفى الأحد - على عدم وجود أى تعاملات للسودان مع كوريا الشمالية، سواء كانت فى القطاعات المشمولة بالعقوبات أو أى قطاعات أخرى.

وشدد البيان على التزام السودان بكافة المواثيق الإقليمية والدولية لدعم السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما من أجل عالم خال من أسلحة الدمار الشامل.

 


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