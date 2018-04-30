الحماية المدنية تسيطر على 4 حرائق متفرقة نشبت بسبب العاصفة الترابية بأسوان







أسوان - ندى سليم

نجحت الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، منذ قليل، من السيطرة على عدد من الحرائق التى اندلعت فى عدد من الأشجار والمناطق الزراعية، نتيجة اجتياح العاصفة الترابية بقوة على كل أنحاء المحافظة، عقب عصر اليوم الاثنين.

ودفعت الحماية المدنية بسيارتى إطفاء لإخماد النيران التى اندلعت فى قطعة أرض زراعية من محصول القصب بقرية الرغامة بمركز كوم أمبو، كما تمت السيطرة على حريق نشب بعدد من أشجار الحلفا بكل من قرية الشيخ إبراهيم بمركز دراو، وحريق آخر بإحدى المناطق الزراعية بمنطقة أبو الريس قبلى، كما تم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد النيران فى حريق نشب بأحد الأشجار بقرية الأعقاب.

يأتى ذلك بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اجتياح عاصفة ترابية تضرب البلاد، اليوم الاثنين، وستؤدى إلى سقوط السيول على بعض المناطق.

وكان اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، قرر إنشاء مركز قيادة ميدانى فى موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة، بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف، لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع، من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالى.