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الإثنين، 30 أبريل 2018 02:14 م
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الحشد الشعبى العراقى يقصف تجمعا لداعش على الحدود مع سوريا

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:01 م
الحشد الشعبى العراقى يقصف تجمعا لداعش على الحدود مع سوريا تنظيم داعش الإرهابى


بغداد (أ ش أ)
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أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقى، اليوم الإثنين، مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، جراء قصف تجمع لهم فى منطقة تقع على الحدود العراقية السورية.

وأوضحت الهيئة، فى بيان صادر عنها أوردته (السومرية نيوز) الإخبارية، أن اللواء 28 بالحشد الشعبى العراقى بإسناد مدفعيته قصف تجمعا لتنظيم داعش فى منطقة السايبة السورية الحدودية بين العراق وسوريا؛ حاولوا التعرض للقوات المرابطة هناك ، مضيفا أن "قوات اللواء تمكنت من قتل عدد من فصائل التنظيم ودمرت سيارة تابعة لهم".

كان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أكد، خلال الشهر الجارى على اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع سوريا، مشددا على أن تنظيم داعش لن يتمكن من اختراق العراق مرة أخرى.

 

 


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