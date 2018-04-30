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الإثنين، 30 أبريل 2018 02:17 م
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الجيش السورى ينفذ عدة هجمات ضد مسلحين بجنوب دمشق

الإثنين، 30 أبريل 2018 01:02 م
الجيش السورى ينفذ عدة هجمات ضد مسلحين بجنوب دمشق قوات الجيش السورى


دمشق (أ ش أ)
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نفذت وحدات من الجيش السورى باسناد سلاح الجو اليوم الاثنين، غارات مكثفة ضد تحصينات التنظيمات المسلحة فى منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق.

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش السورى واصلت تقدمها على عدة محاور فى منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق خلال عملياتها على أوكار وتجمعات المسلحين بالتوازى مع غارات لسلاح الجو على تحصيناتهم ومحاور تسللهم ما أدى إلى تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد .

يذكر أن وحدات من الجيش السورى حققت أمس تقدما على أطراف حى الحجر الأسود بعد تدمير عدد من النقاط المحصنة وقطع العديد من طرق امداد المسلحين من عمق الحى باتجاه نقاط الاشتباك على أطرافه الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأضافت سانا "أن وحدات الجيش السورى تمكنت منذ بدء عملياتها من كسر دفاعات التنظيمات المسلحة وقطع العديد من خطوط إمدادها وتفكيك بناها التنظيمية بعد مقتل العديد من قادتها إثر اشتباكات عنيفة أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد".

 


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