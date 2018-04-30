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الإثنين، 30 أبريل 2018 04:40 م
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التنظيمات الإرهابية تعتدى بـ 4 قذائف على الأحياء السكنية فى حمص

الإثنين، 30 أبريل 2018 03:37 م
التنظيمات الإرهابية تعتدى بـ 4 قذائف على الأحياء السكنية فى حمص مسلحون - أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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اعتدت التنظيمات الإرهابية اليوم الإثنين، بـ 4 قذائف صاروخية على أحياء سكنية فى مدينة حمص.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مجموعات إرهابية تنتشر فى ريف حمص الشمإلى استهدفت قرية المشرفة بـ 3 قذائف صاروخية ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فى منازل الأهإلى وممتلكاتهم، كما استهدفت بقذيفة صاروخية حى (بابا عمرو)، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وردا على الاعتداء، وجهت وحدة من الجيش السورى رمايات نارية على اتجاه مصادر إطلاق القذائف أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير نقاط محصنة ومنصات إطلاق لهم.

وتنتشر فى عدد من بلدات وقرى ريف حمص الشمإلى تنظيمات إرهابية تحتجز الأهإلى وتتخذ منهم دروعا بشرية وتعتدى بالقذائف على الأحياء السكنية فى مدينة حمص والقرى المجاورة.

 


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