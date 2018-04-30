البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ماكرون اليوم بشأن سوريا وإيران







واشنطن (رويترز)

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بشأن سوريا وإيران، بينما يحاول الزعيمان بحث مستقبل الاتفاق النووى الدولى الذى أبرم عام 2015 للحد من قدرات إيران النووية.

وتحدث الزعيمان فى نفس اليوم الذى ضغط فيه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من أجل التخلص من الاتفاق النووى مع إيران، فى حين قال ترامب فى مؤتمر صحفى إنه سيقرر فى 12 مايو أو قبل ذلك ما إذا كان سينسحب من الاتفاق.