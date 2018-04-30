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الإثنين، 30 أبريل 2018 06:43 م
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البرغوثى: المجلس الوطنى الفلسطينى سيناقش اتنخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير

الإثنين، 30 أبريل 2018 06:03 م
البرغوثى: المجلس الوطنى الفلسطينى سيناقش اتنخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثى


غزة (أ ش أ)
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 قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثى : "إن أهم ما سيتم مناقشته خلال اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى اليوم الإثنين، هو انتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف البرغوثى - فى تصريحات لقناة (فرنسا 24) الناطقة بالإنجليزية - : "إن أحد أهم الأهداف هو تبنى استراتيجية فلسطينية جديدة قائمة على المقاومة غير العنيفة والأشكال الأخرى من المقاومة ضد الاحتلال"..مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الوحدة بأكبر قدر ممكن.

وتابع:"إن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى فشل اتفاق أوسلو والمفاوضات مع إسرائيل بسبب السلوك الإسرائيلى كذلك التعامل مع تقلص إمكانية لعب الولايات المتحدة لدورها فى المفاوضات بسبب قراراتها الأخيرة".

وردا على سؤال حول شعور الشباب الفلسطينى تجاه المجلس، قال البرغوثى : "إن الشباب ليسوا ممثلين بعد فى المجلس".. مشيرا إلى أنه دون انتخابات جديدة لن يشعر الشباب بالمشاركة أو أن لهم دور فى عملية صنع القرار، معربا عن دعمه لتحول ديمقراطى كامل بعد انتهاء الاجتماع الحإلى وانتخاب قيادة جديدة.

 


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