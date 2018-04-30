video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأسد يندد خلال استقباله وفداً إيرانياً بتصعيد "العدوان" على سوريا

الإثنين، 30 أبريل 2018 01:19 م
الأسد يندد خلال استقباله وفداً إيرانياً بتصعيد "العدوان" على سوريا بشار الأسد


(أ ف ب)
إضافة تعليق

ندد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله، اليوم الاثنين، وفداً إيرانياً، بتصعيد "العدوان" على سوريا، مؤكداً أن من شان ذلك أن يعزز التصميم على "القضاء على الإرهاب"، فى وقت بدأ النزاع فى سوريا عامه الثامن.

وقال الأسد وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن "ما نشهده من تصعيد للعدوان على سوريا وانتقال الدول المعادية إلى مرحلة العدوان المباشر بعد الفشل الذريع الذى منى به عملاؤها وأدواتها، لن يزيد السوريين إلا تصميماً على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله".

واعتبر أن "المنطقة عموماً تعيش مرحلة إعادة رسم كل الخارطة الدولية" مؤكداً تمسك السوريين "بسيادتهم وحقهم فى رسم مستقبلهم بأنفسهم".

وجاءت تصريحات الأسد خلال استقباله رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإسلامى الإيرانى علاء الدين بروجردى ووفداً برلمانياً مرافقاً.

وتعرضت سوريا خلال الشهر الحالى لضربات عدة، أبرزها فى 14 أبريل حين شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات على ثلاثة مواقع عسكرية فى سوريا رداً على هجوم كيميائى مفترض اتهمت دمشق بتنفيذه فى مدينة دوما وتسبب بمقتل اربعين شخصاً، كما اتهمت دمشق وحلفاؤها إسرائيل باستهداف مطار تيفور العسكرى فى حمص (وسط) فى التاسع من أبريل.

وتعرضت قواعد عسكرية ليل الأحد فى حماة (وسط) وحلب (شمال) لضربات بـ"صواريخ معادية" وفق ما أعلنت وكالة سانا من دون أن تحدد هوية الجهة التى أطلقتها.

ورجح المرصد السورى لحقوق الإنسان أن تكون إسرائيل هى المسؤولة عن اطلاقها، لافتاً إلى أن القواعد المستهدفة تتمركز فيها قوات إيرانية وفيها مستودعات أسلحة صاروخية. وتسببت هذه الضربات بمقتل 26 مسلحاً موالياً لدمشق، غالبيتهم من الإيرانيين وفق المرصد.

وأكد الأسد والوفد الإيرانى خلال اللقاء، وفق ما نقلت سانا، "الرغبة المشتركة لدى سوريا وايران فى مواصلة تعزيز العلاقات الإستراتيجية" بين الجانبين، وتعد إيران أحد أبرز حلفاء الأسد. وقدمت له دعماً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً بعد بدء النزاع فى العام 2011.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عضو بالبرلمان اليونانى يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار فى سوريا والعراق وليبيا

سامح شكرى: فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات عسكرية إلى سوريا - صور

قوات سوريا الديمقراطية تستعيد قرى من الحكومة السورية فى دير الزور

وزير خارجية فرنسا: لا يمكن مقارنة ما يحدث فى سوريا بإسقاط نظام صدام حسين - صور

صور.. أمطار غزيرة تغرق مسرح بصرى الشام فى سوريا

اخبار عربيه

بشار الاسد

سوريا

العدوان على سوريا

ايران

دمشق

طهران




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة