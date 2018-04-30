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الإثنين، 30 أبريل 2018 10:07 م
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الأردن ينفى قصف مناطق سوريّة من أراضيه

الإثنين، 30 أبريل 2018 09:03 م
الأردن ينفى قصف مناطق سوريّة من أراضيه جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


عمان أ ش أ
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نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمّد المومنى صحّة الأخبار التى تداولتها بعض وسائل الإعلام حول قصف مناطق سوريّة من أراضى المملكة الأردنية.

وأكّد المومنى - فى تصريح اليوم الاثنين - أنّ الأردنّ ثابت على موقفه الراسخ بدعم جهود الحلّ السياسى كسبيل وحيد لحلّ الأزمة السوريّة بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويجلب الأمن والاستقرار لشعبها الشقيق، منوّهًا بجهود الأردن الحثيثة مع الأطراف الدوليّة الفاعلة تجاه حلّ سياسى للأزمة.

وقال إنّ هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة التى تسعى إلى تشويه مواقف الأردن مصدرها من يسعون لتعميق الأزمة السوريّة وإبقاء دوّامة العنف والفوضى التى يعانيها الشعب السورى الشقيق.

وأضاف أنّ الأردنّ الذى تحمّل أعباء كبيرة نتيجة الأزمة السوريّة من مصلحته العليا إنهاءها فى إطار الحلّ السياسي، مشيرًا إلى جهود الأردن فى إنجاح مناطق خفض التصعيد فى الجنوب السوري، والدعوة إلى توسعة هذه المناطق فى جميع أنحاء سوريا، حقنًا للدماء.

 


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قصف مناطق سوريّة

أخبار الأردن

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