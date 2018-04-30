الأبنية التعليمية بالأقصر تناقس إختيار مواقع غرف الشباب للإنترنت بالمدارس







الأقصر – أحمد مرعى

عقدت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، اجتماع موسع بحضور كلا من طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والمهندس أحمد النوبى مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس أحمد همام مدير الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بديوان المحافظة، وذلك لبحث واختيار أنسب الأماكن بداخل المدارس المستهدفة لاستخدامها كغرف شبكات رئيسية وتحديد مسار كابل الانترنت.

وناقش المسئولون تحديد مواصفات الغرف المطلوبة وتجميع بيانات المدارس المستهدفة وتشكيل فريق العمل، وتم الاتفاق على تذليل كافة العقبات والانتهاء من التشغيل قبل بداية العام الدراسى القادم، في إطار التكليفات الصادرة لهيئة الأبنية التعليمية ومركز التطوير التكنولوجى بشأن توفير خدمة الإنترنت فى جميع مدارس الثانوى العام.

ويأتي ذلك فى ضوء خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير التعليم الثانوي العام والمقرر تطبيقها بداية من العام الدراسى المقبل، وجدير بالذكر أن المدارس التى تعمل بها مرحلة ثانوى عام يبلغ عددها ٣٣ مدرسة حكومية وخاصة.