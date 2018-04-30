افتتاح المؤتمر العلمى السنوى لقسم المكتبات بـ"آداب المنوفية"







المنوفية - محمود شاكر

افتتح اليوم المؤتمر العلمي السنوي لقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة المنوفية للعام الجامعي ٢٠١٧_٢٠١٨ ، تحت رعاية الدكتور أسامة مدني عميد الكلية والدكتورة حسناء محجوب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الجندي رئيس القسم وبحضور الدكتور نور السبكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

في بداية المؤتمر، أكدت محجوب أن هذا المؤتمر يعد وقفة حساب مع النفس فيما يخص القسم، وتقييم العلاقة بين الطالب وعضو هيئة التدريس، ولابد من التركيز على السلبيات أكثر من الإيجابيات وذلك للوصول لأداء أفضل للقسم وتحقيق الهدف من المؤتمر .

وأضاف السبكي، أن قسم المكتبات بالكلية قسم متميز جدا وينافس بقوة الأقسام الأخرى بالكليات، ولم يتبق سوى خطوات قليلة لحصول القسم على الاعتماد والجودة وذلك لجودة العملية التعليمية والأنشطة التي تقدم للطلاب، وهي في النهاية لصالح الطالب بالقسم.

وأكد الجندي أن المسمي الأشمل لمؤتمر اليوم هو المؤتمر الختامي لأنشطة القسم خلال عام، وما تم إنجازه مع ذكر الإيجابيات والسلبيات وهو فرصة لسماع آراء ومقترحات الطلاب ووضع خطة للتحسين والتطوير للقسم العام القادم.

وفي نهاية المؤتمر استمع أساتذة القسم إلي أراء ومقترحات الطلاب، ثم قاموا بتكريم المتفوقين منهم وإهدائهم شهادات تقدير.



