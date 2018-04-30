استشهاد أمين شرطة أثناء مطاردة مع مسجل خطر بالقناطر الخيرية

استشهاد أمين شرطة أثناء مطاردة مع مسجل خطر بالقناطر الخيريةالإثنين، 30 أبريل 2018 10:22 م
اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
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استشهد أمين شرطة من قوات أمن القليوبية، منذ قليل، متأثرا بإصابته بطلق نارى، أطلقه مسجل خطر أثناء مطاردة بينهما للقبض عليه.
تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا باستشهاد أمين الشرطة من قوات مركز القناطر متأثرا بإصابته، فى مطادرة مع مسجل خطر يدعى محمد حافظ، يعمل بتجارة المخدرات، والذى أطلق النار على القوات فى محاولة منه للهرب أثناء مداهمة الأمن لأحد الأوكار التى كان يختبئ بها بمنطقة أبو الغيط بمركز القناطر. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
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