ابنة مروان البرغوثى: البنك العربى رفض تفعيل حسابى بسبب أسر والدى بسجون الاحتلال







كتب - أحمد جمعة

قال "ربى البرغوثى" ابنة الأسير الفلسطينى مروان البرغوثى، إن البنك العربى رفض تفعيل حساب عقيلة القيادى بحركة فتح والأسير، وذلك على خلفية أن والدها أسير لدى الاحتلال الإسرائيلى.

وأكدت ربى البرغوثى، ابنة الأسير مروان، أنها توجهت إلى فرع البنك العربى بنية تفعيل حسابها الشخصى المعطل منذ فترة، إلا أن موظف البنك عندما عرف أنها ابنة الأسير مروان البرغوثي، رفض تفعيل الحساب.

وأوضح ربى فى منشور لها عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن موظف البنك أخبرها بأنه لن يتمكن من تفعيل حسابها، لأنها ابنة القائد مروان البرغوثي، وذلك يتعارض مع سياسات البنك.

وذكرت ربى، أنها توجهت لنائب مدير البنك والذى أكد بدوره كلام الموظف، مبررًا ذلك، بأن سياسات البنك لا تسمح بفتح حسابات لبعض الأسرى فى سجون الاحتلال وذويهم.

يذكر أن البنك العربى اتخذ الإجراء ذاته سابقًا مع عدد من الأسرى المحررين، ورفض فتح حسابات شخصية لهم، على خلفية كونهم أسرى سابقين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.