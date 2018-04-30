أهالى شمال سيناء يوجهون التحية للقوات المسلحة من أمسية العريش الفنية

أهالى شمال سيناء يوجهون التحية للقوات المسلحة من أمسية العريش الفنيةالإثنين، 30 أبريل 2018 10:42 م
جانب من الأمسية
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وجه أهالى شمال سيناء، تحية شكر وتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وذلك خلال اُمسية العريش الفنية التى نظمتها الليلة مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بقاعة الماسة فى مركز شباب العريش بحضور قيادات الجهاز التنفيذى ومئات الأسر من أهالى العريش.
وقدم التحية باسم أهالى شمال سيناء الإذاعى عادل رستم، لافتا إلى أن العريش تفرح فرحة افتقدتها من وقت طويل وهو إيذانا بفرحة أكبر. ولاتزال الأمسية تتواصل بفقرات فنية متنوعة وفقرة أشعار يقدمها كبار شعراء الفصحى والعامية بشمال سيناء.
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