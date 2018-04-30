أفراح بقرية الحاجة سعدية فى الدقهلية بعد إفراج السلطات السعودية عنها







الدقهلية شريف الديب

انطلقت الأفراح بقرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، بعد وصول خبر الإفراج عن الحاجة سعدية المعروفة إعلاميا بواقعة "صاحبة العمرة المزيفة"، وذلك بعد ان أطلقت السلطات السعودية سراحها اليوم .

وقال سمير، نجل شقيقتها، إنهم تلقو اتصالا اليوم من الحاجة سعدية عقب صلاه المغرب، وقالت لهم "الحمد لله أنا طريقى لأداء العمرة"، موضحة أن السلطات المصريه وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يساندها فى محنتها.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسى فى القضية، واعترف بوضعه الحبوب المخدرة فى حقيبة الحاجة سعدية أثناء سفرها لأداء مناسك العمرة، لتسليمها لأحد الأشخاص بالمطار، وبعد إلقاء القبض عليه قامت السلطات المصرية بإرسال كافة أوراق القضية إلى السلطات السعودية والتى تؤكد أنه المتورط والمتهم الرئيسى فى القضية، حتى تم اتخاذ الإجراء بإخلاء سبيلها بضمان السفارة المصرية واستكمالها لمناسك العمرة.

وأضاف نجل شقيقة الحاجة سعدية، أنها توجهت إلى جدة لأحد أقاربهم هناك لمساعدتها فى أداء العمرة.