أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية أوكرانيا تطورات الأوضاع فى المنطقة







كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، "بافلو كليمكين" وزير خارجية أوكرانيا فى لقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط عرض فى هذا الإطار أهم ما خرج عن القمة العربية الأخيرة فى الظهران فيما يخص عدد من الملفات التى تكتسب أهمية خاصة خلال هذه المرحلة، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، مؤكداً التطلع لأن تنحى أوكرانيا منحى إيجابياً فى مساندة القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية، بما فى ذلك عدم قبول تغيير الوضعية القانونية والتاريخية للقدس المحتلة، وذلك اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذلت الصِّلة التى أقرت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الوزير الأوكرانى عرض من جانبه لأهم تطورات الأوضاع الداخلية فى بلاده وفى شبه جزيرة القرم على المستويين السياسى والاقتصادى، معربًا بدوره عن التطلع لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات العربية/ الأوكرانية خلال المرحلة المقبلة، خاصة على المستوى الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى ظل وجود فرص جيدة متاحة لتحقيق هذه النقلة النوعية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول كيفية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والحكومة الأوكرانية، بحيث يمكن الاستفادة منها فى تحقيق الزخم المطلوب لتطوير العلاقات بين الدول العربية وأوكرانيا.