‎رئيس جامعة طنطا: متحف بكلية الآداب للقامات وعلى رأسهم أحمد خالد توفيق

رئيس جامعة طنطا: متحف بكلية الآداب للقامات وعلى رأسهم أحمد خالد توفيقالثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:59 م
الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
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أكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة بصدد إنشاء متحفا بكلية الآداب للرواد والقامات الذين تخرجوا من جامعة طنطا وسيكون فى الصدارة الكاتب الروائى الراحل أحمد توفيق.
وقال سبع، لـ"اليوم السابع "، إنه رغم الأفراح التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية إلا أن وفاة الروائى أحمد خالد توفيق، أمر فادح لأنه شكل جيلا من الوجدان لدى الشباب.
وأضاف رئيس جامعة طنطا: "إننا نعلم أنه كان يرهق نفسه بهذا العمل، مما أثر على حالة القلب بشكل كبير مما أدى إلى حدوث اضطرابات فى إنزيمات القلب وعندما لجأ إلى العلاج كان يحتاج إلى تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب ووافقت عليه الجامعة فورا، وكان يفترض أن يركب له جهاز قلب ولكن وفته المنية".
وأكد سبع، على أن الجامعة بصدد عمل حفل تأبين الراحل تدعو له كل الأقلام وكل عشاقه.
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