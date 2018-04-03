وزير خارجية اليمن: نشارك فى مؤتمر المانحين ونشكر الدعم السعودى الإماراتى







كتبت إيمان حنا

قال وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الرياض، إنه يرأس وفدا يمنيا رفيع المستوى يضم وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، للمشاركة فى مؤتمر الدول المانحة لليمن الذى ينطلق اليوم بجنيف فى سويسرا بحضور كبير من ممثلى الدول المانحة ووزراء خارجيتها والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممى الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث، ومنسقة الشئون الإنسانية فى اليمن ليز جراند، ووكيل الأمين العام للشئون الإنسانية مارك لوكوك نائبة رئيس الوزراء وزيرة التنمية والتعاون الدولى والمناخ فى الحكومة السويدية إيزابيلا لوفين.

وأضاف المخلافى، أن المؤتمر يهدف للحصول على دعم إضافى يقدر بنحو مليارى دولار لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية فى اليمن وتصل تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، كما عبر عن عمق شكره نيابة عن الشعب اليمنى للدعم السعودى الإماراتى بقيمة مليار دولار ضمن خطة الاستجابة، إلى جانب تقديمهما نحو 70 مليون دولار إضافية لدعم إعادة تأهيل الموانئ والبنى التحتية فى اليمن، فى سياق الخطة الإنسانية الشاملة فى اليمن التى أعلنها تحالف دعم الشرعية فى اليمن قيادة المملكة السعودية فى يناير الماضى.

يذكر أن الأمم المتحدة أكدت أنها ستخصص الثلاثة مليارات دولار للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية فى اليمن، حيث تسعى فى إطار خطة الاستجابة الشاملة إلى تقديم مساعدات غذائية طارئة تشمل أكثر من 8 ملايين شخص، إلى جانب تقديم خدمات غذائية صحية لحوالى 5 ملايين امرأة وطفل إلى جانب توفير المياه الآمنة لـ5 ملايين شخص.