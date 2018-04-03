وزير النقل يدشن غدا القاطرتين "تحيا مصر 1 و2" بميناء الإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

يدشن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، غداً ، القاطرتين تحيا مصر 1، 2 ذات قوة الشد 70 طن لكل منهما وكذلك وضع الارينة الخاصة بقاطرتين ذات قوة شد 55 طن لكل منهما ؛ تلك القاطرات التابعة لهيئة موانئ البحر الاحمر، وإجراء تجارب الرصيف لبدء التشغيل.

يشهد الفعالية، اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، وعدد من قيادات وخبراء النقل البحرى.

يذكر أن القاطرتين وصلتا إلى ميناء الإسكندرية تم بناؤهما بتكلفة ٦٩مليون جنيه، وقد وصلتا للميناء منذ فترة بعد أن أنشأتهما شركة التمساح إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.