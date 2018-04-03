وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع محولات فى الشرق الأوسط بالعين السخنة







كتبت - رحمة رمضان - السويس - سيد نون

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الثلاثاء، أول مصنع للمحولات جهد 66 و220 و 500 كيلو فولت ، فى مصر و الشرق الأوسط، بحضور السفير الصينى بالقاهرة ومحافظ السويس وقيادات وزارة الكهرباء على رأسهم المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكد المهندس مدحت رمضان ، رئيس الشركة الألمانية للمشروعات الكهربائية "ايجماك" ، أن هذا المصنع هو شراكة مع xd الصينية، لافتا إلى أن وجود هذه النوعية من المصانع داخل مصر يمكن المستثمرين من توفير مبالغ هائلة بدلا من استيراد المحولات بالكامل علاوة على توفير الوقت الذى تستغرقه فى عملية الشحن ، لافتا إلى أن الصناعة المحلية تساعد فى خفض التعامل بالعملة الصعبة.