وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع محولات فى الشرق الأوسط بالعين السخنة

وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع محولات فى الشرق الأوسط بالعين السخنةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:00 ص
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت - رحمة رمضان - السويس - سيد نون
إضافة تعليق
يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الثلاثاء، أول مصنع للمحولات جهد 66 و220 و 500 كيلو فولت ، فى مصر و الشرق الأوسط، بحضور السفير الصينى بالقاهرة ومحافظ السويس وقيادات وزارة الكهرباء على رأسهم المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأكد المهندس مدحت رمضان ، رئيس الشركة الألمانية للمشروعات الكهربائية "ايجماك" ، أن هذا المصنع هو شراكة مع xd الصينية، لافتا إلى أن وجود هذه النوعية من المصانع داخل مصر يمكن المستثمرين من توفير مبالغ هائلة بدلا من استيراد المحولات بالكامل علاوة على توفير الوقت الذى تستغرقه فى عملية الشحن ، لافتا إلى أن الصناعة المحلية تساعد فى خفض التعامل بالعملة الصعبة.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. سوريا تكتب نهاية الإرهابيين بالغوطة الشرقية.. مقاتلو "جيش الإسلام" وعائلاتهم يخرجون من أخر معاقلهم ويتجهون شمالا.. القوات السورية تحرر البلدات الواحدة تلو الأخرى.. وتمنح مهلة للممتنعين عن الخروج
صور.. الإسماعيلى يحسم وصافة الدورى "إكلينيكيا" بثلاثية فى الزمالك.. الدراويش يقترب من التأهل لدورى الأبطال.. بيدرو يتفوق على إيهاب جلال.. عقدة الإسماعيلية مستمرة مع الأبيض.. وإسلام جمال يشارك لأول مرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة