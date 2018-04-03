وزير الداخلية يكافئ الضباط المصابين فى عملية اقتحام الصوامعة شرق بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، قرر مكافاة كافة الضباط والأفراد والمجندين المشاركين فى الحملة على قرة الصوامعة شرق بأخميم سوهاج، وذلك تثمينا لمبذوله من جهد وتم فى سبيل القضاء على العناصر الإجرامية الخطرة.

وأضاف مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح خاص لليوم السابع أن القوات أعلنت الإستنفار الأمنى الكامل بناحية قرية الصوامعه شرق دائرة مركز أخميم، وأن هناك طوقا أمنيا تم فرضه بالمنطقة، وتم تحديد العناصر التى اشتبكت مع قوات الشرطة وجارى التعامل معهم وإلقاء القبض عليهم.

وأوضح مدير أمن سوهاج أن حالتى الضابطين المصابين جيدة جدا وخاصة النقيب محمد عبدالبديع حالته الأن أصبحت مستقرة عقب خضوعه لعملية جراحية، وأن هناك فريق طبى على أعلى مستوى يقوم بمتابعة الحالة الطبية له ساعة بساعة.

وتابع مدير أمن سوهاج: نحن مستمرين فى تطهير كافة البؤر الإجرامية من العناصر الخطرة، و سوف نبذل الغالى والنفيس فى هذا الأمر حفظ الله مصر حفظ الله الجيش حفظ الله الشرطة.

يذكر أن قرية الصوامعة شرق بأخميم سوهاج شهدت وقوع إشتباكات مسلحة بين قوات الشرطة وبعض الخارجين عن القانون نتج عن ذلك مصرع نادر ف ا ا 22 سنة عامل والمطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فـي القضايا أرقام 8489 جنايات مركز أخميم لسنة 2018 حصر رقم 1397 لسنة 2018 كلي جنوب سوهاج " إحراز سلاح ناري " غيابياً بالسجن 3 سنوات ، 14175 جنايات مركز أخميم لسنة 2017 حصر رقم 15675 لسنة 2017 كلي جنوب سوهاج " سرقة بالإكراه.

و بسام ك ا ا - 25 سنة عامل والمطلوب للتنفيذ عليه فـي القضية رقم 3193 جنايات مركز ساقلته لسنة 2017 حصر رقم 1260 لسنة 2017 كلي جنوب سوهاج " قتل " غيابي بالإعدام وضبطه وإحضاره فـي القضية رقم 2504 إداري مركز أخميم لسنة 2017 " حيازة سلاح ناري بدون ترخيص "

و إصابة عبد الرحمن ع ع - وشهرته " ع" سن 21 عامل 00 والمطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضيتين رقمي 883 إداري مركز أخميم لسنة 2018 " سرقة دراجة بخارية " 880 إداري مركز أخميم لسنة 2018 " سرقة بالإكراه " ويقيمون الصوامعه شرق دائرة مركز اخميم.

وأثناء عودة القوات لتأمين مقر نقطة شرطة الصوامعة شرق قام شخصين يستقلان مركبة توك توك بإطلاق الأعيرة النارية على القوات مما نتج عنه إصابة النقيبان محمد عبدالبديع وعمرو القاضى بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهما للمستشفى الجامعى وتم إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم وتصرح للثانى بالخروج والأول تحسنت حالته ويخضع للرعاية.