ورشة عمل كلية العلوم ببورسعيد توصى بتطبيق الأبحاث الرياضية بالمجال الطبى







بورسعيد - محمد عزام

افتتح الدكتور هشام شفيق عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد صباح اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الخاصة بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب بالكلية.

وأكد "شفيق"، أن عقد مثل هذا المؤتمر يمنح الباحثين المعلومات اللازمة لأبحاثهم العلمية والتعرف على الجديد فى مجال الرياضيات وعلوم الحاسب فى مصر والعالم وهذا يضع قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم جامعة بورسعيد فى مكانة متميزة بين نظيره من الأقسام فى كليات العلوم الأخرى.

وتقدم الدكتور وائل عبد القادر رئيس قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم جامعة بورسعيد بالشكر لعميد الكلية لموافقته على إقامة ورشة العمل والتى تهدف إلى عرض مجموعة من الأبحاث العلمية التى تتبادل موضوعات هامة فى العديد من المجالات، مثل الأنظمة البيلوجية والمعلومات الحيوية والنماذج الحيوية وشبكات بيترى، مشيرا إلى أن ورشة العمل تعرض طرق المحاكاة فى النماذج الحيوية.

وألقت الدكتورة مونيكا هينر أستاذ علوم الحاسب بجامعة براند بورج التكنولوجية بألمانيا محاضرة عن كيفية تفعيل استخدام التقنيات الحديثة لنماذج المحاكاة فى فهم وتحميل النظم البيولوجية، من أجل التعرف على طرق جديدة لفهم بعض الأمراض المنتشرة فى مصر الآونة الأخيرة.

وفى نهاية الورشة تم الإعلان عن العديد من التوصيات الهامة التى يجب العمل بها وهى ضرورة التوسع فى الأبحاث العلمية الخاصة بالمعلومات الحيوية والأنظمة البيولوجية، بهدف خدمة المجال الطبى، كما أوصت ورشة العمل أيضا على ضرورة تطبيق نماذج الأبحاث العلمية فى مجالات الرياضيات وعلوم الحاسب والمشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدنى.