نجاح عملية فصل توأم المنصورة بعد 7 ساعات من العمل المتواصل

نجاح عملية فصل توأم المنصورة بعد 7 ساعات من العمل المتواصلالثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:43 م
أعلن الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى، بانتهاء عملية فصل التوأم محمود وعبد الرحمن الملتصقين من جانب الصدر والبطن والتصاق فى القلب والكبد والأمعاء وتداخل معقد فى الأوعية الدموية الخاصة بالقلب، مشيرا إلى أنه تم نقل الطفلين إلى العناية المركز ليكونوا تحت الملاحظة، لمدة أسبوع كامل، مضيفا أن العملية استمرت 7 ساعات متواصلة وانتهت بنجاح.
يذكر أنه شارك فى الجراحة 6 فرق طبية فريق جراحى عالى الكفاءة مكون من الدكتور محمد الغزالى، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى وكلية الطب جامعة المنصورة، وجميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى، والدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد وأستاذ زراعة الكبد.
ويشارك أيضا فريق جراحة القلب برئاسة الدكتور عادل الجمل، أستاذ جراحة القلب والصدر والمتخصص فى جراحة العيوب الخلقية فى قلب الأطفال، والدكتور جمال زكريا أستاذ التخدير ورئيس جناح العمليات بالمستشفى، وفريق وحدة أمراض القلب الأستاذ الدكتور مجدى أبو الخير أستاذ أمراض القلب ورئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة هالة المرصفاوى أستاذ أمراض قلب الأطفال، وفريق الأشعة الدكتور أشرف عبد الرحمن استشارى الأشعة التشخيصية فى المستشفى.
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عدد الردود 0
بواسطة:
ayman
الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر ولله الحمد .. حاجة تفرح وتشعرني كمصري بالفخر .. حية إجلال وتقدير وعرفان لأطباؤنا الماهرين..