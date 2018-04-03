ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة،بينما غادر4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة،بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة القطار رقم 2470 والقطار رقم 2467 بحمولة إجمالية 2577 طن،كما غادرت 99 سيارة نقل محملة بـ 4437 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177329 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وفي سياق متصل استقبل الميناء في الرابعة والنصف صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر،كما شملت حركة الصادر من الميناء 3500 طن يوريا و7200 طن فوسفات.