مهاب مميش: عبور 51 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء،عبور51 سفينة، بحمولة 2.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقريررسمى من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفن بحمولة مليون و200 ألف طن،وأن أكبرحمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC BEATRICE، بحمولة 156 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 26 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبرحمولة كانت لسفينة الحاويات الليبيرية MSC TERANTA، بحمولة 157ألف طن، قادمة من سيرلانكا، ومتجهة إلى مصر.