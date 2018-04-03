مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية: فلسطين ستظل قضية العرب المركزية







كتب سمير حسنى

أعلنت مصر على لسان مندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، السفير ياسر العطوى، تأييدها لمشروع البيان الذى تقدم به الوفد الفلسطينى بالجامعة، حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين.

وأثنى مندوب مصر فى كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين، على بطولات الشعب الفلسطينى الشقيق، قائلا: "نحى الشعب الفلسطينى البطل، وندعو له بتثبيت الخطى نحو إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال مندوب مصر بالجامعة، إن الاستجابة السريعة للطلب الذى تقدمت به دولة فلسطين، تؤكد أن الجرح الفلسطينى ينتفض له الجسد العربى بأكمله من المحيط للخليج، مشددا على أن القضية الفلسطينية العادلة لم تغب يوما على الضمائر والقلوب والعقول، وستظل قضية العرب الجوهرية والمركزية، مؤكدا دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها الحق فى إنشاء دولته المستقلة، وحق العودة، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

كانت قد بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فى مقر جامعة الدول العربية بوسط القاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المملكة العربية السعودية، بناء على طلب من فلسطين، وتأييد الكويت ومصر والأردن، لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى.