مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بمحاكمة المسئولين عن مجزرة "يوم الأرض"الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:23 م
دياب اللوح مندوب فلسطين بالجامعة العربية
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طالب السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، بحماية دولية للشعب الفلسطينى إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلى وتفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما طالب "اللوح" فى كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لإجراء تحقيق ميدانى بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلى ومحاكمة المسئولين عن تلك الجرائم والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.
وتقدم بالعزاء للشهداء الفلسطينيين الأبرار الذين سقطوا ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى ذكرى يوم الأرض الموافق 30 مارس الماضى.
واستعرض الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والتصعيد الذى ترتكبه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بحق الشعب الفلسطينى المشروعة وأراضيه وممتلكاته فى الضفة الغربية والقدس المحتلة.
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