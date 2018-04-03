مندوب الكويت بالجامعة العربية: نتابع جهود الأمم المتحدة للتحقيق فى أحداث غزة







كتب مصطفى عنبر

قال السفير أحمد عبد الرحمن البكر، مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية، إنه بعد فشل مجلس الأمن فى إصدار بيان بشأن الجريمة الإسرائيلية التى وقعت يوم الأرض فأنه سيتم متابعة جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة أممية للتحقيق فى الأحداث.

وأوضح فى كلمة بلاده فى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم بشأن التصعيد الإسرائيلى فى فلسطين، أن الكويت من منطلق مسئوليتها ومن خلال عضويتها فى مجلس الأمن بادرت لدعوة المجلس للانعقاد فورا لمناقشة الأحداث وتحميل إسرائيل المسئولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه تم خلال هذه الجريمة استهداف مباشر للمدنيين الذين يشاركون فى تظاهرات سلمية فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى.

وقال إن مجلس الأمن فشل فى تمرير البيان الصحفى الذى اتفق وفد الكويت مع وفد فلسطين على صياغته.

وأوضح أن اجتماع اليوم يهدف لدعم صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة تلك الجريمة البشعة التى تعبر عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف للنيل من عزيمة الشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقه المشروعة.