ملك الأردن يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة العربية

ملك الأردن يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة العربيةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:06 م
العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
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تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمشاركة فى أعمال القمة العربية التى ستعقد فى مدينة الظهران السعودية فى الخامس عشر من أبريل الحالي.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمي، أن الأمير فيصل بن الحسين نائب العاهل الأردنى أكد - خلال استقباله فى قصر الحسينية بعمان سفير المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن فيصل بن تركى آل سعود، حرص الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، وخروجها بقرارات تسهم فى تفعيل التعاون والعمل العربى المشترك، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والحفاظ على مصالحها، وبما يلبى تطلعات الشعوب العربية فى العيش بأمن وسلام.
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